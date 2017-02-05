Efsane futbolcu Ronaldinho Ä°stanbul'a geldi

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Ronaldinho Ä°spanya'dan Ä°stanbul'a geldi

Barcelona'dan Ä°stanbul'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk HavalimanÄ±'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karÅŸÄ±ladÄ±. HavalimanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve Türk Hava YollarÄ± uçuÅŸ ekibinin fotoÄŸraf çekilme isteÄŸini kÄ±rmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havaliman'ndan ayrÄ±ldÄ±.

BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n Ä°stanbul'a ünlü futbolcularÄ±n da ortaklarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu menajerlik ve organizasyon ÅŸirketine ortak olmak için geldi. Ronaldinho'nun ayrÄ±ca Japonya'da açtÄ±ÄŸÄ± R10 spor okulunun ikinci ÅŸubesini HadÄ±mköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. AralÄ±k ayÄ±nda gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takÄ±mÄ±nÄ±n bindiÄŸi uçaÄŸÄ±n düÅŸmesi nedeniyle gelemediÄŸi öÄŸrenildi.