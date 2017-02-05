Brezilya'nÄ±n efsane oyuncusu Ronaldinho TÃ¼rkiye'ye bakÄ±n neden gelmiÅŸ

ÃœnlÃ¼ Menajer Ãœmit Akbulut'un AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± efsane futbolcu Ronaldinho Ä°stanbul'da spor okulu aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan Ä°stanbul'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk HavalimanÄ±'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karÅŸÄ±ladÄ±.HavalimanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve Türk Hava YollarÄ± uçuÅŸ ekibinin fotoÄŸraf çekilme isteÄŸini kÄ±rmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havaliman'ndan ayrÄ±ldÄ±. BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n Ä°stanbul'a ünlü futbolcularÄ±n da ortaklarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu menajerlik ve organizasyon ÅŸirketine ortak olmak için geldi. Ronaldinho'nun ayrÄ±ca Japonya'da açtÄ±ÄŸÄ± R10 spor okulunun ikinci ÅŸubesini HadÄ±mköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. AralÄ±k ayÄ±nda gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takÄ±mÄ±nÄ±n bindiÄŸi uçaÄŸÄ±n düÅŸmesi nedeniyle ziyaretini geciktirdiÄŸi öÄŸrenildi.