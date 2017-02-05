Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 11:53

GalatasaraylÄ± eski futbolcu Dzemaili TÃ¼rkler TÃ¼rk oyuncularÄ± tercih ediyor


Galatasaray'da pek fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan ve Ä°talya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Blerim Dzemaili, TÃ¼rk sporuyla ilgili konuÅŸtu.

Ä°talyan basÄ±nÄ±na konuÅŸan 30 yaÅŸÄ±ndaki merkez orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili Galatasaray ile ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken "Prandelli ile beraber Türkiye'ye, Galatasaray'a gittim. Orada kötü deÄŸildim ama Türkler, Türk oyuncularÄ± oynatmayÄ± tercih ediyor. Yine de orada ÅŸampiyon oldum ve kupayÄ± kazandÄ±m" diye konuÅŸtu.Sezon baÅŸÄ±nda Galatasaray'dan Ä°talya Serie A ekiplerinden Bologna'ya 1.3 Milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olan Ä°sviçre'li oyuncu Galatasaray ile çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 20 karÅŸÄ±laÅŸmada 1 gol, 2 asistlik performans üretmiÅŸti. Ä°sviçre'li oyuncu kulübü Bologna ile olan anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi sezon sonu MLS ekiplerinden Montreal Impact takÄ±mÄ±nÄ±n yolunu tutacak.

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