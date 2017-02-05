Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 12:11

Galatasaray taraftarlarÄ± Dursun Ã–zbek'i istifaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±


BaÅŸkan Dursun Ã–zbek olmak Ã¼zere Teknik DirektÃ¶r Riekerink ve futbolculara ateÅŸ pÃ¼skÃ¼ren GalatasaraylÄ± taraftarlar "istifa" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

Galatasaray tribünleri önce ilk kez hedef aldÄ±klarÄ± Riekerink'e 'istifa' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Daha sonra Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösteren taraftarlar "Dursun gider biz kalÄ±rÄ±z, biz GalatasaraylÄ±yÄ±z" ÅŸeklinde tezahürat yaptÄ±. "Aciz yönetim istemiyoruz. Dursun Özbek bu kulüp babanÄ±n oteli deÄŸil" diye baÄŸÄ±ran sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ardÄ±ndan futbolculara yüklendi. Selçuk ve Sabri'yi hedef alan tribünler "Çin'e gitsene, Çin'e gitsene, Sabri ile Selçuk, Çin'e gitsene" sloganÄ± attÄ±.

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