BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Son 16 Turu mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da FenerbahÃ§e'yi konul edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan canlÄ± olarak izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 turu maçÄ±nda bugün Vodafone Arena’da BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± dün akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±.Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 18.00’da baÅŸlayan çalÄ±ÅŸma, 1 saat sürdü. KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan antrenman, 2 ayrÄ± grup halinde yapÄ±lan 5’e 2 top kapma ve pas çalÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalÄ±ÅŸmalarla da tamamlandÄ±.Bu antrenmanla BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan SarÄ±-lacivertliler, kampa girdi.Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanÄ±nda 4-1 gibi aÄŸÄ±r bir skorla kaybeden sarÄ±-lacivertliler, BeÅŸiktaÅŸ'a sahasÄ±nda ilk yenilgisini tattÄ±rÄ±p hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanÄ± için moral depolamak istiyor.Kupada C Grubu'nda GençlerbirliÄŸi ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eÅŸleÅŸen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladÄ±. Geçen sezonun finalisti sarÄ±-lacivertliler, GençlerbirliÄŸi'nin ardÄ±ndan 2. sÄ±rada yer alarak son 16 turuna kaldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda Vodafone Arena'da tek maç eleme sistemine göre oynanacak derbi saat 20.30'da baÅŸlayacak. Dev maçÄ± FIFA kokartlÄ± hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek.