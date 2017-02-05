Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 15:10

KadÄ±kÃ¶y'de hareketli saatler taraftarlar polislerle birlikte yola Ã§Ä±kacak

kadÄ±kÃ¶y

FenerbahÃ§eli taraftarlar BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmek Ã¼zere FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol TribÃ¼nÃ¼ Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±

Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanmaya baÅŸlayan sarÄ±-lacivertli taraftarlar KadÄ±köy'ü stat atmosferine çevirdi. BoÄŸa heykelinin oradan stada yürüyen kalabalÄ±k bir grup attÄ±ÄŸÄ± sloganlar ve yaptÄ±klarÄ± tezahüratlarla ÅŸimdiden derbinin havasÄ±na girmiÅŸ durumda. YoÄŸurtçu ParkÄ±, Alex Heykeli ve stad yakÄ±nÄ±ndaki taraftarlar da çeÅŸitli tezahüratlarla takÄ±mlarÄ±na olan desteÄŸi gösterirken, polis gerekli önlemleri aldÄ±. 

TEK TEK KONTROL EDÄ°LDÄ°LER

Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarÄ±ndan geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde bekletilmeye baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2000 kadar Fenerbahçe taraftarÄ± otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eÅŸliÄŸinde Vodafone Arena'ya götürülecek. 

Stad önünde yaklaÅŸÄ±k 40 adet belediye otobüsünün peÅŸ peÅŸe sÄ±ralanmasÄ± KurbaÄŸlÄ±dere'den baÅŸlayÄ±p, stadÄ±n önünden Kenan Evren Lisesi bahçesini geçip, KÄ±zÄ±ltoprak Ä±ÅŸÄ±klarÄ± geçti. Taraftarlar otobüslere bindirilip kontrollü bir ÅŸekilde polis eÅŸliÄŸinde tribündeki yerlerini almalarÄ± için Vodafone Arena'ya doÄŸru saat 16.30'da yola çÄ±kacak.

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