KadÄ±kÃ¶y'de hareketli saatler taraftarlar polislerle birlikte yola Ã§Ä±kacak

FenerbahÃ§eli taraftarlar BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmek Ã¼zere FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol TribÃ¼nÃ¼ Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±

Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanmaya baÅŸlayan sarÄ±-lacivertli taraftarlar KadÄ±köy'ü stat atmosferine çevirdi. BoÄŸa heykelinin oradan stada yürüyen kalabalÄ±k bir grup attÄ±ÄŸÄ± sloganlar ve yaptÄ±klarÄ± tezahüratlarla ÅŸimdiden derbinin havasÄ±na girmiÅŸ durumda. YoÄŸurtçu ParkÄ±, Alex Heykeli ve stad yakÄ±nÄ±ndaki taraftarlar da çeÅŸitli tezahüratlarla takÄ±mlarÄ±na olan desteÄŸi gösterirken, polis gerekli önlemleri aldÄ±.

TEK TEK KONTROL EDÄ°LDÄ°LER

Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarÄ±ndan geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde bekletilmeye baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2000 kadar Fenerbahçe taraftarÄ± otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eÅŸliÄŸinde Vodafone Arena'ya götürülecek.

Stad önünde yaklaÅŸÄ±k 40 adet belediye otobüsünün peÅŸ peÅŸe sÄ±ralanmasÄ± KurbaÄŸlÄ±dere'den baÅŸlayÄ±p, stadÄ±n önünden Kenan Evren Lisesi bahçesini geçip, KÄ±zÄ±ltoprak Ä±ÅŸÄ±klarÄ± geçti. Taraftarlar otobüslere bindirilip kontrollü bir ÅŸekilde polis eÅŸliÄŸinde tribündeki yerlerini almalarÄ± için Vodafone Arena'ya doÄŸru saat 16.30'da yola çÄ±kacak.