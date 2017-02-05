BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 Turu derbi maçÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe, Vodafone Arena Stadyumu'nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

BEÅžÄ°KTAÅž FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGÄ° KANALDA?

Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 Turu mücadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konul edecek. Bugün saat 20.30'da baÅŸlayacak mücadele, Atv ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Bu mücadeleyi hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yönetirken, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Cem Satman ve Serkan Olguncan üstlenecek.