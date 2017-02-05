Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 16:33

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 Turu derbi maçÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe, Vodafone Arena Stadyumu'nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. 

BEÅžÄ°KTAÅž FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGÄ° KANALDA?

Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 Turu mücadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konul edecek. Bugün saat 20.30'da baÅŸlayacak mücadele, Atv ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Bu mücadeleyi hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yönetirken, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Cem Satman ve Serkan Olguncan üstlenecek. 

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BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± muhtemel 11'ler belli oldu

Kupa mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbi nefes kesecek. Dev maÃ§Ä±n muhtemel 11 kadrosu haberimizde

Alex de Souza

Alex de Souza'dan dev derbi Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'ye destek mesajÄ±

SarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n evine konuk olacak eski takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e'ye baÅŸarÄ±lar diledi

kadÄ±kÃ¶y

KadÄ±kÃ¶y'de hareketli saatler taraftarlar polislerle birlikte yola Ã§Ä±kacak

FenerbahÃ§eli taraftarlar BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmek Ã¼zere FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksi Protokol TribÃ¼nÃ¼ Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±