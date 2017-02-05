BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± muhtemel 11'ler belli oldu

Kupa mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbi nefes kesecek. Dev maÃ§Ä±n muhtemel 11 kadrosu haberimizde

Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 Turu mücadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konul edecek. Bugün saat 20.30'da baÅŸlayacak mücadele, Atv ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Bu mücadeleyi hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yönetirken, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Cem Satman ve Serkan Olguncan üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabricio -Gökhan Gönül - Marcelo - Tosic - Adriano -Atiba - OÄŸuzhan - Quaresma -Talisca - Ryan Babel ve Cenk Tosun

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Åžener ÖzbayraklÄ±, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Josef de Souza, Jeremain Lens, Ozan Tufan, Moussa Sow (Alper Potuk), Robin Van Persie