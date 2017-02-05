Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 18:58

4 ay men cezasÄ± alan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'na takÄ±mÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ haber


FIFA'dan 4 ay sahaya Ã§Ä±kma cezasÄ± alan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu oynadÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ± Leverkusen'den maaÅŸÄ±nÄ±n kesilebileceÄŸi cevabÄ±nÄ± aldÄ±.

FÄ°FA'nÄ±n verdiÄŸi cezayÄ± CAS onaylayÄ±nca Hakan ÇalhanoÄŸlu dört ay sahalardan men cezasÄ± aldÄ±. 100 bin Euro da para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. CezanÄ±n gerekçesi ise Hakan'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Trabzonsporla yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmenin gereklerini yerine getirmemesi. Hakan Trabzonspor ile sözleÅŸme imzaladÄ±ktan sonra o dönemde formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Karlsruhe ile anlaÅŸmasÄ±nÄ± yenilemiÅŸti. Hakan'Ä± ÅŸimdi yeni bir sÄ±kÄ±ntÄ± daha bekliyor. Kulübü Leverkusen, dört ay boyunca forma giyemeyecek olan Hakan'Ä±n durumunu görüÅŸmek üzere pazartesi toplanacak.

MAAÅžI GÄ°DEBÄ°LÄ°R

Leverkusen yöneticileri pazartesi günü yapacaklarÄ± toplantÄ±da Hakan'Ä±n dört ay boyunca oynayamayacak olmasÄ±ndan dolayÄ± ödeyecekleri aylÄ±k ve sabit ücretinden kesintiyi ele alacak. Hakan Leverkusen'de maç baÅŸÄ±na ücret ve puan primi dÄ±ÅŸÄ±nda aylÄ±k ve yÄ±llÄ±k sabit ücret de alÄ±yor. Yönetim, dört ay boyunca forma giyemeyecek futbolcunun ücretinde ne kadar kesinti yapacaklarÄ±nÄ± ve buna haklarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele alacak.

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