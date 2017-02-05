Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 19:40

FenerbahÃ§elilerin para attÄ±ÄŸÄ± futbolcuya BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar bÃ¶yle karÅŸÄ±lÄ±k verecek


FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n protesto etmek iÃ§in Ã¼zerine para attÄ±ÄŸÄ± GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'e BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar "kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l" atacak.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam erken final havasÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe derbisi öncesi siyah beyazlÄ± taraftarlarda Gökhan Gönül hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± var. BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± sezon baÅŸÄ±nda Fenerbahçe'den transfer ettikleri Gökhan Gönül için sosyal medyada örgütlenerek destek kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. KadÄ±köy'de oynanan ligin ilk yarÄ±sÄ±ndaki derbide sarÄ± lacivertli taraftarlarÄ±n Gökhan Gönül için sahaya para atarak yaptÄ±ÄŸÄ± protestoya karÅŸÄ±lÄ±k siyah beyazlÄ± taraftarlar da 'kÄ±rmÄ±zÄ± gül' hamlesi yapacak.

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