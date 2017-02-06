Ana Sayfa | SPOR 06/02/2017 07:37

Ronaldinho bakÄ±n hangi TÃ¼rk takÄ±ma gelmekten son anda vazgeÃ§miÅŸ

Ronaldinho

Ä°stanbul'da aÃ§mayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ikinci okul iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Ronaldinho'nun ilk duraÄŸÄ± Etiler Nusret oldu

Japonya’daki spor okulunun ikinci ÅŸubesini Ümit Akbulut’un ortaklÄ±ÄŸÄ±nda HadÄ±mköy’de açmayÄ± planlayan Ronaldinho Ä°stanbul’a geldi. Efsane futbolcu, havalimanÄ±ndan Etiler’e geçti. Akbulut, Ronaldinho’yu merak ettiÄŸi Nusret’e götürdü.

RÜÅžTÜ ÇOK Ä°YÄ° ARKADAÅžIM

“Türkiye’den hangi futbolcularÄ± tanÄ±yorsunuz?” sorusuna “RüÅŸtü Reçber çok iyi arkadaÅŸÄ±mdÄ±r. Arda Turan’Ä± da biliyorum” yanÄ±tÄ±nÄ± veren ünlü yÄ±ldÄ±z, bir dönem gündeme gelen Türkiye’ye transferi hakkÄ±nda da ÅŸöyle konuÅŸtu: “BeÅŸiktaÅŸ’a gelecektim ama ÅŸartlar yerine gelmedi.”

Kaynak: Hürriyet

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FenerbahÃ§elilerin para attÄ±ÄŸÄ± futbolcuya BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar bÃ¶yle karÅŸÄ±lÄ±k verecek

FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n protesto etmek iÃ§in Ã¼zerine para attÄ±ÄŸÄ± GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'e BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar "kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l" atacak.


4 ay men cezasÄ± alan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'na takÄ±mÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ haber

FIFA'dan 4 ay sahaya Ã§Ä±kma cezasÄ± alan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu oynadÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ± Leverkusen'den maaÅŸÄ±nÄ±n kesilebileceÄŸi cevabÄ±nÄ± aldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± muhtemel 11'ler belli oldu

Kupa mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbi nefes kesecek. Dev maÃ§Ä±n muhtemel 11 kadrosu haberimizde