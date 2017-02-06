Ronaldinho bakÄ±n hangi TÃ¼rk takÄ±ma gelmekten son anda vazgeÃ§miÅŸ

Ä°stanbul'da aÃ§mayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ikinci okul iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Ronaldinho'nun ilk duraÄŸÄ± Etiler Nusret oldu

Japonya’daki spor okulunun ikinci ÅŸubesini Ümit Akbulut’un ortaklÄ±ÄŸÄ±nda HadÄ±mköy’de açmayÄ± planlayan Ronaldinho Ä°stanbul’a geldi. Efsane futbolcu, havalimanÄ±ndan Etiler’e geçti. Akbulut, Ronaldinho’yu merak ettiÄŸi Nusret’e götürdü.

RÜÅžTÜ ÇOK Ä°YÄ° ARKADAÅžIM

“Türkiye’den hangi futbolcularÄ± tanÄ±yorsunuz?” sorusuna “RüÅŸtü Reçber çok iyi arkadaÅŸÄ±mdÄ±r. Arda Turan’Ä± da biliyorum” yanÄ±tÄ±nÄ± veren ünlü yÄ±ldÄ±z, bir dönem gündeme gelen Türkiye’ye transferi hakkÄ±nda da ÅŸöyle konuÅŸtu: “BeÅŸiktaÅŸ’a gelecektim ama ÅŸartlar yerine gelmedi.”

Kaynak: Hürriyet