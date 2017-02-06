DÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi final maÃ§Ä± tarihi zaferle sonuÃ§landÄ±

DÃ¼n akÅŸam oynanan New England Patriots- Atlanta Falcons karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bir ilke imza atÄ±ldÄ±. New England Patriots, en baÅŸarÄ±lÄ± hÃ¼cum takÄ±mÄ± Atlanta Falcons'Ä± 25 sayÄ± geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Super Bowl maÃ§Ä±nÄ±n sonunda 34-28 maÄŸlup etti.

ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan futbolunun ÅŸampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da New England Patriots tarihi zafere imza attÄ±. Bu yÄ±l 51'incisi düzenlenen mücadelede, Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) sezonun en baÅŸarÄ±lÄ± müdafaa takÄ±mÄ± New England Patriots, en baÅŸarÄ±lÄ± hücum takÄ±mÄ± Atlanta Falcons'Ä± Super Bowl maçÄ±nÄ±n sonunda 34-28 maÄŸlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan NRG StadÄ±'nda oynanan mücadeleye, bu sene ligin "En DeÄŸerli Oyuncusu" (MVP) ve "YÄ±lÄ±n En iyi Hücum Oyuncusu" ödüllerine layÄ±k görülen Falcons takÄ±mÄ±nÄ±n oyun kurucusu Matt Ryan, ilk 6 pasÄ±nÄ± isabetle tamamlayarak hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±.MüthiÅŸ bir hücum ve savunma mücadelesi gösteren Falcons takÄ±mÄ±, Patriots takÄ±mÄ±nÄ±n top kaybÄ± ve kötü paslarÄ±ndan da avantaj saÄŸlayarak ilk yarÄ±yÄ± 21-3 önde kapattÄ±.

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da kolay sayÄ±lar bulan Falcons, 28-3 öne geçerek kulüp tarihindeki ilk Super Bowl zaferine bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±.MaçÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde tecrübeli oyun kurucu 39 yaÅŸÄ±ndaki Tom Brady, baÅŸarÄ±lÄ± paslarÄ±yla takÄ±mÄ±nÄ± sÄ±rtlayarak ivmeyi New England Patriots yönüne çevirdi.

Dördüncü çeyrekte 16 baÅŸarÄ±lÄ± pasla takÄ±mÄ±na 196 yard kazandÄ±ran Brady, maçÄ±n bitimine 1 dakikadan az bir süre kala skoru 28-28'e getirerek mücadeleyi uzatmaya taÅŸÄ±dÄ±. Tarihte uzatmaya giden ilk Super Bowl mücadelesinde, Patriots uzatmanÄ±n ilk dakikalarÄ±nda 6 sayÄ±lÄ±k "touchdown" kaydederek 51'inci Super Bowl'dan zaferle ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±.