Teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ'in Simon Kjaer'e yaptÄ±ÄŸÄ± o hareket ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼n akÅŸam oynanan New England Patriots- Atlanta Falcons karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bir ilke imza atÄ±ldÄ±. New England Patriots, en baÅŸarÄ±lÄ± hÃ¼cum takÄ±mÄ± Atlanta Falcons'Ä± 25 sayÄ± geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Super Bowl maÃ§Ä±nÄ±n sonunda 34-28 maÄŸlup etti.