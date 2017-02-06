Teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ'in Simon Kjaer'e yaptÄ±ÄŸÄ± o hareket ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bÃ¼yÃ¼k gerilim ve kavga ile sona erdi. BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, FenerbahÃ§e'nin DanimarkalÄ± futbolcusu Simon Kjaer'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sÄ±kmasÄ± FenerbahÃ§e yÃ¶netimi kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Fenerbahçe'nin deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 yendiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada oynanan futboldan çok sahada yaÅŸanan kavga konuÅŸuldu. Vodafone Arena'daki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n devre arasÄ±nda iki takÄ±m futbolcularÄ± ve teknik heyet birbirine girdi. Bu sÄ±rada BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, Fenerbahçe'nin DanimarkalÄ± futbolcusu Simon Kjaer'in yüzünü sÄ±ktÄ±.
Bu görüntüler sarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ± sinirlendirirken, karÅŸÄ±laÅŸma sonunda Fenerbahçe Yöneticisi Ä°lhan EkÅŸioÄŸlu "Bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi.