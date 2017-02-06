Ana Sayfa | SPOR 06/02/2017 11:48

Alex'den bÃ¼yÃ¼k itiraf Eski teknik direktÃ¶rÃ¼m hakkÄ±nda yalan sÃ¶yledim


Alex de Souza, "Cruzeiro'dayken hocama gidip 'Beni oyundan Ã§Ä±kar.' dedim.KarÅŸÄ±laÅŸma sonunda 'Beni kendi oyundan aldÄ±.' dedim" ifadelerini kullandÄ±.

Alex kitabÄ±nda Cruzeiro Teknik Direktörü Marco Aurelio ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi anlattÄ±. YÄ±ldÄ±z isim teknik direktörünün kendisinden hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken Atletico Mineiro'yla oynanacak maç öncesinde hocasÄ±nÄ±n kendisine "Seni bitireceÄŸim, Seni istemediÄŸin bir mevkide tek forvet olarak oynatacaÄŸÄ±m" dediÄŸini açÄ±kladÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan maçta 2 gol attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Alex, skor 2-1 iken saha kenarÄ±na gelip Marco'dan beni çÄ±karmasÄ±nÄ± istedim. BitmiÅŸ durumdaydÄ±m" ifadelerini kullandÄ±. Alex'in çÄ±kmasÄ±ndan sonra maç 2-2'ye gelirken Atletico Mineiro galibiyeti kaçÄ±ran taraf oluyor. Maçtan sonra tüm eleÅŸtiri oklarÄ± Marco Aurelio'ya çevriliyor. Aurelio gazetecilerin Alex'i "Niye çÄ±karttÄ±nÄ±z?" sorusuna "Alex benden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi" cevabÄ±nÄ± veriyor. Bu röportajÄ±n sonrasÄ±nda ise bu kez mikrofonlar Alex'e uzatÄ±lÄ±yor. BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z konuyu kitabÄ±nda ÅŸöyle anlatÄ±yor;  "Yamuk yapma sÄ±rasÄ± bendeydi. MaçÄ±n hiçbir dakikasÄ±nda çÄ±kmak istemediÄŸimi beni kendi kararÄ±yla oyundan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±m."

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