Ana Sayfa | SPOR 06/02/2017 12:53

Taraftarlar kÃ¼fÃ¼r etti mezarÄ±nda kemikleri sÄ±zladÄ±


DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynana maÃ§ta hem futbolcular hem de taraftarlar oldukÃ§a gergindi. FenerbahÃ§eli taraftarlar BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski baÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Seba'ya kÃ¼fÃ¼r ettiler.

Türkiye KupasÄ± son 16 turu maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ä°lk yarÄ±da yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan oldukça gergin geçen maçta tribünler de maçÄ±n atmosferine dahil oldu.Tosic'in gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸlÄ± bazÄ± taraftarlar sahaya inmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken buna güvenlik güçleri izin vermedi. MaçÄ±n 2. yarÄ±sÄ±nda ise iki takÄ±m taraftarlarÄ± da birbirlerine küfürler etti. BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± Fenerbahçe'ye küfür içeren tezahüratlar yaparken, Fenerbahçe taraftarlarÄ± da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n efsane baÅŸkanÄ± Süleyman Seba'ya küfür ettiler.

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Alex'den bÃ¼yÃ¼k itiraf Eski teknik direktÃ¶rÃ¼m hakkÄ±nda yalan sÃ¶yledim

Alex de Souza, "Cruzeiro'dayken hocama gidip 'Beni oyundan Ã§Ä±kar.' dedim.KarÅŸÄ±laÅŸma sonunda 'Beni kendi oyundan aldÄ±.' dedim" ifadelerini kullandÄ±.


Teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ'in Simon Kjaer'e yaptÄ±ÄŸÄ± o hareket ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bÃ¼yÃ¼k gerilim ve kavga ile sona erdi. BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, FenerbahÃ§e'nin DanimarkalÄ± futbolcusu Simon Kjaer'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sÄ±kmasÄ± FenerbahÃ§e yÃ¶netimi kÄ±zdÄ±rdÄ±.


DÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi final maÃ§Ä± tarihi zaferle sonuÃ§landÄ±

DÃ¼n akÅŸam oynanan New England Patriots- Atlanta Falcons karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bir ilke imza atÄ±ldÄ±. New England Patriots, en baÅŸarÄ±lÄ± hÃ¼cum takÄ±mÄ± Atlanta Falcons'Ä± 25 sayÄ± geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Super Bowl maÃ§Ä±nÄ±n sonunda 34-28 maÄŸlup etti.