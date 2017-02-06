Taraftarlar kÃ¼fÃ¼r etti mezarÄ±nda kemikleri sÄ±zladÄ±

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynana maÃ§ta hem futbolcular hem de taraftarlar oldukÃ§a gergindi. FenerbahÃ§eli taraftarlar BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski baÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Seba'ya kÃ¼fÃ¼r ettiler.

Türkiye KupasÄ± son 16 turu maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ä°lk yarÄ±da yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan oldukça gergin geçen maçta tribünler de maçÄ±n atmosferine dahil oldu.Tosic'in gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸlÄ± bazÄ± taraftarlar sahaya inmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken buna güvenlik güçleri izin vermedi. MaçÄ±n 2. yarÄ±sÄ±nda ise iki takÄ±m taraftarlarÄ± da birbirlerine küfürler etti. BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± Fenerbahçe'ye küfür içeren tezahüratlar yaparken, Fenerbahçe taraftarlarÄ± da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n efsane baÅŸkanÄ± Süleyman Seba'ya küfür ettiler.