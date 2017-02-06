MaÃ§ bitti gerginlik sÃ¼rÃ¼yor iki takÄ±m da suÃ§ duyurusunda bulunacak

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda dÃ¼n mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle iki takÄ±m da birbiri iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulunacak

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü 2. baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda yaÅŸananlardan üzüntü duyduklarÄ±nÄ± belirtti. Çebi "Bundan sonra top Türkiye Futbol Federasyonu'nda... Türk futboluna katkÄ± saÄŸlayacak doÄŸru kararlarÄ± kurumlar verecek. Herkes haklarÄ±nÄ± Türkiye Futbol Federasyonu'nda arayacak." dedi.

BU POLÄ°SLER NEREDEN GELDÄ°

Çebi, maçÄ±n devre arasÄ±nda ve sonrasÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸ tünelinde ve soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda ilk kez böylesine yoÄŸun bir emniyet mensubunun olduÄŸuna dikkat çekerek "Nedenini anlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde polis gücü vardÄ±. Neden böyle bir durum vardÄ±. Bir ihbar mÄ± vardÄ±. Bir ÅŸikayet mi vardÄ±. Onu araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Bu kadar polisin soyunma odasÄ±nda olmasÄ±nÄ±n gerekçesini bilmiÅŸ çözebilmiÅŸ deÄŸiliz. Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone StadÄ±'ndaki tüm kayÄ±tlarÄ± inceler. Bundan sonra stattaki kayÄ±tlar konuÅŸacak. Herkes kayÄ±tlara bakarak konuÅŸacak" dedi.

GÜNEÅž NAZÄ°K DAVRANDI

Çebi, siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ±n Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ'in Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Åženol GüneÅŸ ile konuÅŸtum. Sert ve gayri ahlaki davranÄ±ÅŸlarda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Biz kendisine inanÄ±yoruz zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kajer'i uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eliyle sert bir harekette bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KayÄ±tlar her ÅŸeyi ortaya çÄ±kardÄ±."

FENERBAHÇE'DEN DE SUÇ DUYURUSU

SarÄ± lacivertli kulübün hukukçularÄ± görüntüleri izleyip deÄŸerlendirme yaptÄ±ktan sonra çeÅŸitli kiÅŸiler hakkÄ±nda 6222'den suç duyurusu yapacaklar.Fenerbahçe BeÅŸiktaÅŸ teknik direktörü Åženol GüneÅŸ hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacak. Ancak sarÄ± lacivertliler sadece BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar hakkÄ±nda suç duyurusu yapmayacak.

MaçÄ±n yorumculuÄŸunu yapan Erman ToroÄŸlu'nun insanlarÄ± bilerek kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden ve maç sÄ±rasÄ±nda ATV yetkilerini arayarak tepkilerini ileten Fenerbahçe yöneticileri ToroÄŸlu hakkÄ±nda 6222'den suç duyurusu yapacaklar. Bu konuda güçlü bir dosya hazÄ±rlayan sarÄ± lacivertliler maçÄ±n sonrasÄ±nda hemen harekete geçerek yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ görüntüleri ile savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusu yapmak için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Suç duyurularÄ±nÄ±n en geç yarÄ±n yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.