Ana Sayfa | SPOR 06/02/2017 16:50

FenerbahÃ§e'de Bursaspor mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

fenerbahÃ§e

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda Bursaspor ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda 11 Åžubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan sarÄ±-lacivertliler, öÄŸle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleÅŸen antrenman Ä±sÄ±nma ve koÅŸu hareketleriyle baÅŸladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda forma giyen oyuncular antrenmanÄ± rejenerasyon çalÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlarken, diÄŸer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan 5'e 2 top kapma ve pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°dman, çift kale maçla tamamlandÄ±.Fenerbahçe, Bursaspor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 8 Åžubat ÇarÅŸamba günü yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmayla sürdürecek.

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Bursaspor

Bursaspor'da FenerbahÃ§e mesaisi hÄ±zla devam ediyor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile mÃ¼cadele edecek olan Bursaspor maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

BeÅŸiktaÅŸ

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