Ana Sayfa | SPOR 06/02/2017 18:38

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Vodafone ile olan sÃ¶zleÅŸmesini 2 yÄ±l daha uzattÄ±

BeÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ, forma gÃ¶ÄŸÃ¼s sponsoru Vodafone ile olan sÃ¶zleÅŸmesini iki yÄ±l uzattÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Vodafone'un reklam haklarÄ± sözleÅŸmesindeki opsiyonunu iki yÄ±l daha uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n KAP'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

Åžirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Åž. arasÄ±nda 20 AÄŸustos 2013 tarihinde imzalanmÄ±ÅŸ olan Reklam HaklarÄ±, Forma ve Stadyum Ä°sim HakkÄ± SponsorluÄŸu SözleÅŸmesi(“SözleÅŸme”) kapsamÄ±nda 2014-2015 sezonunda baÅŸlayan forma göÄŸüs reklamÄ±(ana sponsorluk) anlaÅŸmamÄ±z sözleÅŸme kapsamÄ±nda yer alan uzatma opsiyonu kullanÄ±larak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarÄ± için toplam 10 Milyon Amerikan DolarÄ± + KDV tutarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 2 sezon daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

 
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