Bursaspor'da FenerbahÃ§e mesaisi hÄ±zla devam ediyor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile mÃ¼cadele edecek olan Bursaspor maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Bursaspor, ligin 20. haftasÄ±nda sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürüyor.Spor Toto Süper Ligin 20. haftasÄ±nda 11 Åžubat Cumartesi günü sahasÄ±nda Fenerbahçe ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan yeÅŸil-beyazlÄ±lar, bu maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Özlüce Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapÄ±lan antrenman yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk saat sürdü. Genç teknik adam, antrenman öncesi öÄŸrencileriyle mini bir toplantÄ± yaparken, ardÄ±ndan Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ±na geçildi. AntrenmanÄ±n ikinci bölümünde geniÅŸ alanda pas-pres çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan Bursasporlu futbolcularÄ±n istekli tavÄ±rlarÄ± dikkat çekti.

BAÅžKAN ALÄ° AY DA Ä°ZLEDÄ°

AntrenmanÄ± Bursaspor BaÅŸkanÄ± Ali Ay da saha kenarÄ±ndan takip ederken, sakatlÄ±klarÄ± süren isimlerden Serdar KurtuluÅŸ ile Emre TaÅŸdemir'in yaÄ±n sÄ±ra izin alarak Hollanda'ya giden Josua John çalÄ±ÅŸmada yer almadÄ±. Bilal KÄ±sa ile Furkan Özçal da takÄ±mdan ayrÄ± düz koÅŸu yaptÄ±.

RÜÅžTÜ HANLI ANTRENMANDA

Ä°smail Konuk'un sarÄ± kart cezasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Fenerbahçe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynamayacak olmasÄ± nedeniyle U21 takÄ±mÄ±nÄ±n stoperi RüÅŸtü HanlÄ±, A takÄ±mla çalÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±.Bursaspor, yarÄ±n saat 17.00'de yapacaÄŸÄ± antrenman ile hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek.