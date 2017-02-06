Ana Sayfa | SPOR 06/02/2017 20:14

Hakemin gÃ¶zÃ¼ne top atan tenisÃ§iye rekor para cezasÄ±


Davis KupasÄ± DÃ¼nya Grubu ilk tur serisinde, Kanada ile BÃ¼yÃ¼k Britanya arasÄ±nda oynanan maÃ§ta tenisÃ§inin hakemin gÃ¶zÃ¼ne top atmasÄ± sonucu 7 bin dolar para cezasÄ± verildi.

 UluslararasÄ± Tenis Federasyonundan (ITF) yapÄ±lan açÄ±klamada, 2-2 eÅŸitlikle girilen ilk tur serisi 5. maçÄ±nÄ±n 3. setinde servisinin kÄ±rÄ±lmasÄ±na sinirlenen ve raketiyle vurduÄŸu top hakem Arnaud Gabas'Ä±n yüzüne gelen Shapovalov'un, 7 bin dolar para cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°lk iki seti 6-3 ve 6-4 kaybettikten sonra üçüncü sette de 2-1 geriye düÅŸen 17 yaÅŸÄ±ndaki Shapovalov, olay sonrasÄ± diskalifiye edilmiÅŸ ve rakibi Kyle Edmund hükmen galip sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Büyük Britanya böylece 3-5 Åžubat tarihlerinde oynanan seride Kanada'yÄ± 3-2 yenerek 2. tura yükselmiÅŸti.

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