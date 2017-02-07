Robin van Persie'nin hareketinden sonra Pascal Nouma sessizliÄŸini bozdu

Eski futbolcu Pascal Nouma, FenerbahÃ§eli Van Persie'nin yaptÄ±ÄŸÄ± hareketten sonra kendisinin yeniden gÃ¼ndeme gelmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Fenerbahçeli yÄ±ldÄ±z Robin van Persie'nin derbide yaptÄ±ÄŸÄ± hareketten sonra yeniden gündeme gelen BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcularÄ±ndan Pascal Nouma, yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

Sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Nouma, "HayatÄ±mÄ±n her döneminde baÅŸÄ±m dik yürüdüm. YaptÄ±ÄŸÄ±m harekete mazeret aramadÄ±m, ‘formamÄ± düzeltiyordum' vs. demedim. Sustum, cezamÄ± çektim. Evet, zamanÄ±nda yanlÄ±ÅŸ bir hareket yaptÄ±m ve linç edildim, hiçbir sporcunun benim aldÄ±ÄŸÄ±m cezayÄ± almasÄ±nÄ± istemem. Hareketin ardÄ±ndan ne oldu ne yaÅŸandÄ± bilmiyorum. TFF'nin bana 5 ay vereceÄŸini, ancak o zamanki yönetimin bana 7 ay verdirdiÄŸi söylendi. Kimileri de ‘TFF kendi kararÄ±yla 7 ay ceza verdi' dedi. Benden sonra bu hareketi bir çok futbolcu yaptÄ± ancak ceza görmedi. Tek bildiÄŸim bana karsÄ± verilen bu cezanÄ±n kimseye verilmediÄŸi. Herhalde ben öldükten sonra da hala tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Sevgiyle kalÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.