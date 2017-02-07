Ali BalabÄ±yÄ±k'a ÅŸok ceza SÃ¼per Lig'de maÃ§ yÃ¶netemeyecek

Hakem Ali PalabÄ±yÄ±k, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e derbisinde verdiÄŸi bazÄ± hatalÄ± kararlarÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rÄ±k not aldÄ± ve en az 3 hafta SÃ¼per Ligâ€™de maÃ§ yÃ¶netemeyecek

Derbideki yönetimiyle BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n sert tepki gösterdiÄŸi FIFA kokartlÄ± hakem Ali PalabÄ±yÄ±k, sÄ±Ä±nfta kaldÄ±. Derbinin gözlemcisi Somer KarakaÅŸ’Ä±n PalabÄ±yÄ±k’a 7.8 notu verdi. Bu not ise “Bariz önemli bir hata” anlamÄ±na geliyor. 90 dakikada Ali PalabÄ±yÄ±k’Ä± Robin van Persie ile Lens yaktÄ±. MHK’nÄ±n gözde hakeminin Lens’in golünde oyunu baÅŸlatÄ±p, sonra da golü iptal etmesi siyah beyaz hata olarak deÄŸerlendirilip, 0.4 puan kÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oldu.

KIZAÄžA ÇEKÄ°LÄ°YOR

Ä°kinci olay ise “önleyici hakemlik” yapamamasÄ±… 41. Dakikada Van Persie’nin Tosic’i attÄ±rmasÄ±yla sonuçlanan gerilim öncesinde kartlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda kullanmadÄ±ÄŸÄ± için Ali PalabÄ±yÄ±k’Ä±n notu 0.2 kÄ±rÄ±ldÄ±. Ali PalabÄ±yÄ±k, 2 ya da 3 hafta dinlendirilecek. Bu süre içinde maç alamayacak.