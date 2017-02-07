Derbinin ilk cezasÄ± Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n hakem sÄ±nÄ±fta kaldÄ±

Vodafone Arena'da oynanan ve sert geÃ§en BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n notu verildi.

Derbideki yönetimiyle BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sert tepki gösterdiÄŸi FIFA kokartlÄ± hakem Ali PalabÄ±yÄ±k'a derbinin gözlemcisi Somer KarakaÅŸ 7.8 notunu verdi. Bu not ise "Bariz önemli bir hata" anlamÄ±na geliyor. 90 dakikada Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä± Robin van Persie ile Lens yaktÄ±. MHK'nÄ±n gözde hakeminin Lens'in golünde oyunu baÅŸlatÄ±p, sonra da golü iptal etmesi siyah beyaz hata olarak deÄŸerlendirilip, 0.4 puan kÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oldu. Ä°kinci olay ise "önleyici hakemlik" yapamamasÄ±… 41. Dakikada Van Persie'nin Tosic'i attÄ±rmasÄ±yla sonuçlanan gerilim öncesinde kartlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda kullanmadÄ±ÄŸÄ± için Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n notu 0.2 kÄ±rÄ±ldÄ±. Ali PalabÄ±yÄ±k, 2 ya da 3 hafta dinlendirilecek. Bu süre içinde maç alamayacak.