Ana Sayfa | SPOR 07/02/2017 09:35

Derbinin ilk cezasÄ± Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n hakem sÄ±nÄ±fta kaldÄ±


Vodafone Arena'da oynanan ve sert geÃ§en BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n notu verildi.

Derbideki yönetimiyle BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sert tepki gösterdiÄŸi FIFA kokartlÄ± hakem Ali PalabÄ±yÄ±k'a derbinin gözlemcisi Somer KarakaÅŸ 7.8 notunu verdi. Bu not ise "Bariz önemli bir hata" anlamÄ±na geliyor. 90 dakikada Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä± Robin van Persie ile Lens yaktÄ±. MHK'nÄ±n gözde hakeminin Lens'in golünde oyunu baÅŸlatÄ±p, sonra da golü iptal etmesi siyah beyaz hata olarak deÄŸerlendirilip, 0.4 puan kÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oldu. Ä°kinci olay ise "önleyici hakemlik" yapamamasÄ±… 41. Dakikada Van Persie'nin Tosic'i attÄ±rmasÄ±yla sonuçlanan gerilim öncesinde kartlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda kullanmadÄ±ÄŸÄ± için Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n notu 0.2 kÄ±rÄ±ldÄ±. Ali PalabÄ±yÄ±k, 2 ya da 3 hafta dinlendirilecek. Bu süre içinde maç alamayacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bu gaf Ã§ok konuÅŸulacak

Yorumcu Kemal Bilgin, maÃ§Ä± yayÄ±nlarken hangi kanala konuÅŸtuÄŸunu bilemeden itirafta bulundu.

Volkan Demirel

Volkan Demirel'e ÅŸok hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e ve Galatasaray arasÄ±nda oynanan basketbol maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± hareketler nedeniyle Volkan Demirel hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±


Ä°ngiltere'deki maÃ§ta TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§tÄ±lar ortalÄ±k birbirine girdi

Huddersfield Town ile Leeds United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda taraftarlardan bir kaÃ§Ä±nÄ±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§masÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.