Ä°ngiltere'deki maÃ§ta TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§tÄ±lar ortalÄ±k birbirine girdi

Huddersfield Town ile Leeds United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda taraftarlardan bir kaÃ§Ä±nÄ±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§masÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°ngiltere'de Huddersfield Town ile Leeds United'Ä± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maçta ev sahibi takÄ±mdan taraftarlarÄ±n Türk bayraÄŸÄ± açmasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'daki Galatasaray maçÄ± öncesi öldürülen iki Leeds United taraftarÄ±na atÄ±fta bulunularak yapÄ±lan bu hareket sonrasÄ± bayraÄŸÄ± açan taraftar polis tarafÄ±ndan göz altÄ±na alÄ±ndÄ±. West Yorkshire Polisi konuyla ilgili, "Bunu gerçekleÅŸtiren erkek ÅŸahÄ±s stattan çÄ±karÄ±ldÄ± ve bayraÄŸa el konuldu. Bu hafta konu hakkÄ±nda onunla görüÅŸeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Huddersfield Town basÄ±n sözcüsü de "Neler olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. Åžu anda olayÄ±n kamera görüntülerini toplamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Öncelikle bütün detaylarÄ± öÄŸrenmemiz gerekiyor" dedi.