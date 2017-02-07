Volkan Demirel'e ÅŸok hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e ve Galatasaray arasÄ±nda oynanan basketbol maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± hareketler nedeniyle Volkan Demirel hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasÄ±nda oynanan basketbol maçÄ± sÄ±rasÄ±nda, Fenerbahçe taraftarlarÄ±na hakaret içerikli tezahürat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Volkan Demirel hakkÄ±nda resen soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n ve Spor SuçlarÄ± Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasÄ±nda Ülker Sports Arena'da yapÄ±lan basketbol müsabakasÄ± esnasÄ±nda, Fenerbahçe taraftarlarÄ±na hakaret içerikli tezahürat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair haberler ve eyleme iliÅŸkin videolar bulunduÄŸunu tespit etti.

SavcÄ±lÄ±k bu kapsamda, Demirel hakkÄ±nda 6222 SayÄ±lÄ± Sporda Åžiddet ve DüzensizliÄŸin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamÄ±nda yasal gereÄŸi yapÄ±lmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarÄ±ca resen soruÅŸturma açtÄ±.