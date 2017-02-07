Bu gaf Ã§ok konuÅŸulacak

Yorumcu Kemal Bilgin, maÃ§Ä± yayÄ±nlarken hangi kanala konuÅŸtuÄŸunu bilemeden itirafta bulundu.

Ünlü spor yorumcusu Kemal Bilgin, pazar akÅŸamÄ± Türkiye KupasÄ±'nda oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe maçÄ±ndan sonra büyük bir gaf yaptÄ±. A Spor'da televizyon programÄ±na katÄ±lan Bilgin, maçÄ± yorumlarken, "Ekranlara pozisyon gelmedi. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ, hem de yabancÄ± eline geçmesine raÄŸmen yerlilerden daha kötü. Bunu yayÄ±nlacaksÄ±n kardeÅŸim yayÄ±nlayacaksan." diyerek yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun beIN Sports olduÄŸunu sanarak çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Fakat maç ATV yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.