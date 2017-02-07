OlaylÄ± biten derbinin hakemi bakÄ±n hangi takÄ±mlÄ±ymÄ±ÅŸ

Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda eleÅŸtirilen hakem Ali PalabÄ±yÄ±k hangi takÄ±mÄ± tuttuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe maçÄ±nda verdiÄŸi kararlarla tepkilere yol açan Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n hangi takÄ±mÄ± gönül verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte Süper Lig'de ÅŸu an ve geçmiÅŸte görev yapan hakemlerimizin tuttuklarÄ±, sempati duyduklarÄ± takÄ±mlar...
Serkan ÇÄ±nar-Fenerbahçe
Tolga Özkalfa-BeÅŸiktaÅŸ
Suat ArslanboÄŸa-BeÅŸiktaÅŸ
Hüseyin Göçek-Galatasaray
Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m-Fenerbahçe
Özgüç Türkalp-BeÅŸiktaÅŸ
Koray Gencerler-Fenerbahçe
BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek-Trabzonspor
Kuddusi MüftüoÄŸlu-Galatasaray
Halis Özkahya-Fenerbahçe
Aytekin Durmaz-BeÅŸiktaÅŸ
Ali PalabÄ±yÄ±k - Galatasaray
Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m-Fenerbahçe
Ä°lker Meral-Fenerbahçe
Mete Kalkavan-BeÅŸiktaÅŸ
Cüneyt ÇakÄ±r-Fenerbahçe
Mustafa Kamil AbitoÄŸlu-Fenerbahçe
Abdullah YÄ±lmaz-Trabzonspor
FÄ±rat AydÄ±nus-BeÅŸiktaÅŸ