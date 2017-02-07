Ana Sayfa | SPOR 07/02/2017 12:48

OlaylÄ± biten derbinin hakemi bakÄ±n hangi takÄ±mlÄ±ymÄ±ÅŸ


Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda eleÅŸtirilen hakem Ali PalabÄ±yÄ±k hangi takÄ±mÄ± tuttuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe maçÄ±nda verdiÄŸi kararlarla tepkilere yol açan Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n hangi takÄ±mÄ± gönül verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte Süper Lig'de ÅŸu an ve geçmiÅŸte görev yapan hakemlerimizin tuttuklarÄ±, sempati duyduklarÄ± takÄ±mlar...

Serkan ÇÄ±nar-Fenerbahçe

Tolga Özkalfa-BeÅŸiktaÅŸ

Suat ArslanboÄŸa-BeÅŸiktaÅŸ

Hüseyin Göçek-Galatasaray

Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m-Fenerbahçe

Özgüç Türkalp-BeÅŸiktaÅŸ

Koray Gencerler-Fenerbahçe

BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek-Trabzonspor

Kuddusi MüftüoÄŸlu-Galatasaray

Halis Özkahya-Fenerbahçe

Aytekin Durmaz-BeÅŸiktaÅŸ

Ali PalabÄ±yÄ±k - Galatasaray

Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m-Fenerbahçe

Ä°lker Meral-Fenerbahçe

Mete Kalkavan-BeÅŸiktaÅŸ

Cüneyt ÇakÄ±r-Fenerbahçe

Mustafa Kamil AbitoÄŸlu-Fenerbahçe

Abdullah YÄ±lmaz-Trabzonspor

FÄ±rat AydÄ±nus-BeÅŸiktaÅŸ

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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Ã§eyrek final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± eleyen FenerbahÃ§e, Ã§eyrek finalde Kayserispor'la eÅŸleÅŸti.


Bu gaf Ã§ok konuÅŸulacak

Yorumcu Kemal Bilgin, maÃ§Ä± yayÄ±nlarken hangi kanala konuÅŸtuÄŸunu bilemeden itirafta bulundu.

Volkan Demirel

Volkan Demirel'e ÅŸok hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

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