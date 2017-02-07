Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Ã§eyrek final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± eleyen FenerbahÃ§e, Ã§eyrek finalde Kayserispor'la eÅŸleÅŸti.

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek ve yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri yapÄ±lan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi Riva'da bulunan Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde gerçekleÅŸtirildi.

Ä°ÅŸte eÅŸleÅŸmeler:

BaÅŸakÅŸehir - Akhisar Belediyespor

Sivasspor - Konyaspor

KasÄ±mpaÅŸa - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Kayserispor

YARI FÄ°NAL EÅžLEÅžMELERÄ°

KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor ile Sivasspor-Atiker Konyaspor eÅŸleÅŸmesinde tur atlayan takÄ±mlar, yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak. Çeyrek finaldeki Medipol BaÅŸakÅŸehir-Akhisar Belediyespor ile Kayserispor-Fenerbahçe eÅŸleÅŸmelerinin galipleri de yarÄ± finalde birbirlerine rakip olacak. YarÄ± final ilk maçlarÄ± 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.