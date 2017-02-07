Ana Sayfa | SPOR 07/02/2017 13:11

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Ã§eyrek final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu


Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± eleyen FenerbahÃ§e, Ã§eyrek finalde Kayserispor'la eÅŸleÅŸti.

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek ve yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri yapÄ±lan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi Riva'da bulunan Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde gerçekleÅŸtirildi.

Ä°ÅŸte eÅŸleÅŸmeler:

BaÅŸakÅŸehir - Akhisar Belediyespor

Sivasspor - Konyaspor

KasÄ±mpaÅŸa - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Kayserispor

YARI FÄ°NAL EÅžLEÅžMELERÄ°

KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor ile Sivasspor-Atiker Konyaspor eÅŸleÅŸmesinde tur atlayan takÄ±mlar, yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak. Çeyrek finaldeki Medipol BaÅŸakÅŸehir-Akhisar Belediyespor ile Kayserispor-Fenerbahçe eÅŸleÅŸmelerinin galipleri de yarÄ± finalde birbirlerine rakip olacak. YarÄ± final ilk maçlarÄ± 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.

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OlaylÄ± biten derbinin hakemi bakÄ±n hangi takÄ±mlÄ±ymÄ±ÅŸ

Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda eleÅŸtirilen hakem Ali PalabÄ±yÄ±k hangi takÄ±mÄ± tuttuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


Bu gaf Ã§ok konuÅŸulacak

Yorumcu Kemal Bilgin, maÃ§Ä± yayÄ±nlarken hangi kanala konuÅŸtuÄŸunu bilemeden itirafta bulundu.

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