Ana Sayfa | SPOR 07/02/2017 15:27

Robin van Persie hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Robin van Persie

GeÃ§tiÄŸimiz Pazar gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± hareketin ardÄ±ndan Robin van Persie hakkÄ±nda verilecek karar merakla bekleniyordu

TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, gündemin bir numaralÄ± maddesi olan Van Persie konusunda noktayÄ± koydu! Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çÄ±kan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede sevke gerek görmedi.

YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan diÄŸer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk MüÅŸavirliÄŸi avukatlarÄ±, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüÅŸe varamadÄ±. TalimatlarÄ±n, "ortaya çÄ±kan görüntülerin tartÄ±ÅŸmasÄ±z ve net olmasÄ±" ÅŸartÄ±nÄ± aramasÄ±, TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu. 

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