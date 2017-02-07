Sakaryaspor yÃ¶netimi Tuncay ÅžanlÄ±'nÄ±n gÃ¶revine son verdi

Sakaryaspor YÃ¶netimi, takÄ±mdaki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat nedeniyle Tuncay ÅžanlÄ±'nÄ±n gÃ¶revine son verdi

3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da alÄ±nan kötü sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan Tuncay ÅžanlÄ±'nÄ±n görevine son verildi.

"KAN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°"

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, "Yönetim Kurulumuzun kararÄ± doÄŸrultusunda, dün Tuncay ÅžanlÄ± ile yapÄ±lan görüÅŸmede, Sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan deÄŸiÅŸikliÄŸine ihtiyaç olduÄŸuna karar verilmiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

13 MAÇTA 6 GALÄ°BÄ°YET

Tuncay ÅžanlÄ± 13 maçlÄ±k teknik direktörlük görevi boyunca 6 galibiyet alÄ±rken 4 beraberlik ve 3 maÄŸlubiyet almÄ±ÅŸtÄ±.