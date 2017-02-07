FenerbahÃ§e'nin Ziraat TÃ¼rkiye kupasÄ± Ã§eyrek final rakibi belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ve yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri aÃ§Ä±klandÄ±

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek ve yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. Kura çekimi Riva'da bulunan Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde gerçekleÅŸtirildi.

Ä°ÅžTE ÇEYREK FÄ°NAL EÅžLEÅžMELERÄ°

KasÄ±mpaÅŸa - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Atiker Konyaspor

Medipol BaÅŸakÅŸehir - Akhisar Belediyespor

Kayserispor - Fenerbahçe

YARI FÄ°NAL EÅžLEÅžMELERÄ°

KasÄ±mpaÅŸa - Çaykur Rizespor | Sivasspor - Atiker Konyaspor (Ä°ki eÅŸleÅŸmenin kazananlarÄ± yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak.)

Medipol BaÅŸakÅŸehir - Akhisar Belediyespor | Kayserispor - Fenerbahçe (Ä°ki eÅŸleÅŸmenin kazananlarÄ± yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak.)

* Türkiye KupasÄ±'nda çeyrek final ve yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri iki maç üzerinden oynanacak.

ÇEYREK FÄ°NAL MAÇLARI: 28 Åžubat - 01-02 Mart 2017 | 4-5-6 Nisan 2017

YARI FÄ°NAL MAÇLARI: 25-26-27 Nisan 2017 | 16-17-18 MayÄ±s 2017