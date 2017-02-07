Kupada Ã§eyrek final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Ã§eyrek ve yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkezinde gerçekleÅŸtirilen kura çekimine TFF'den 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ± ve icra kurulu üyesi Ali DüÅŸmez katÄ±ldÄ±. Kura çekiminde Fenerbahçe Kulübü Ä°dari Menajeri Hasan Çetinkaya, Atiker Konyaspor'un asbaÅŸkanÄ± Celalettin ÇakÄ±cÄ±, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in yönetim kurulu üyeleri Mustafa Saral ve Ömer Faruk AyvacÄ±, KasÄ±mpaÅŸa'dan sportif direktör Nursal Bilgin, Akhisar Belediyespor'dan Ä°brahim Lütfü AkalÄ±n, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi Koray Deniz, Kayserispor Kulübü BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erhan KaracaoÄŸlan ve Sivasspor Kulübü BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkan BozatlÄ± da yer aldÄ±.

GerçekleÅŸtirilen kura çekimine göre çeyrek final eÅŸleÅŸmeleri ÅŸu ÅŸekilde oluÅŸtu:

KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Akhisar Belediyespor

Kayserispor-Fenerbahçe

Kupada çeyrek final ilk maçlarÄ± 28 Åžubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

YarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri

KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor ile Sivasspor-Atiker Konyaspor eÅŸleÅŸmesinde tur atlayan takÄ±mlar, yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak. Çeyrek finaldeki Medipol BaÅŸakÅŸehir-Akhisar Belediyespor ile Kayserispor-Fenerbahçe eÅŸleÅŸmelerinin galipleri de yarÄ± finalde birbirlerine rakip olacak.

YarÄ± final ilk maçlarÄ± 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.