FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'a TFF'den bÃ¼yÃ¼k ÅŸok

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e kulÃ¼pleri PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe maçÄ±nda çÄ±kan olaylardan dolayÄ± iki takÄ±m da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye KupasÄ±'nda oynanan BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PFDK sevkleri açÄ±kladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Tosic, Åženol GüneÅŸ, Robin van Persie ve Metin Albayrak derbide yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yayÄ±nlanan PFDK sevkleri ÅŸöyle:

"BeÅŸiktaÅŸ Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±ndaki 'saha olaylarÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca, 'çirkin ve kötü tezahüratÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca ve 'merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 49. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine,

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü futbolcusu Dusko Tosic'in aynÄ± müsabakadaki 'kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 43. maddesi uyarÄ±nca, 'sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 36. maddesi uyarÄ±nca ve 'kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesine raÄŸmen akredite alana girmesi' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 95/2. maddesi uyarÄ±nca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü teknik sorumlusu Åženol GüneÅŸ'in aynÄ± müsabakadaki 'sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 36. maddesi uyarÄ±nca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü idarecisi Metin Albayrak'Ä±n aynÄ± müsabakadaki 'hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±ndaki saldÄ±rÄ±sÄ± ve hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 39. maddesi uyarÄ±nca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±ndaki 'saha olaylarÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca, 'çirkin ve kötü tezahüratÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca ve 'merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 49. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Robin Van Persie'nin aynÄ± müsabakadaki rakip takÄ±m seyircilerine yönelik 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 41. maddesi uyarÄ±nca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Galatasaray Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan Medipol BaÅŸakÅŸehir FK-Galatasaray Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±ndaki 'çirkin ve kötü tezahüratÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Levent NazifoÄŸlu'nun aynÄ± müsabakadaki 'hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±ndaki sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 39. maddesi uyarÄ±nca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir."