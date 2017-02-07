Dev derbinin ardÄ±ndan o isimler PFDK'ya sevk edildi

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda yapÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åženol GÃ¼neÅŸ ve Robin van Persie PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda yapÄ±lan olaylÄ± BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe derbisi nedeniyle iki kulübün yanÄ± sÄ±ra birçok ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Hukuk MüÅŸavirliÄŸinin, BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe kulüplerini, Vodafone Arena'da oynanan derbideki saha olaylarÄ±, çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ± nedenlerinden PFDK'ya sevk ettiÄŸi bildirildi.Hukuk MüÅŸavirliÄŸin, BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ'i sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'Ä± hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±ndaki saldÄ±rÄ±sÄ± ve hakaretleri, siyah-beyazlÄ± futbolcu Dusko Tosic'i ise kural dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ±, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi ile kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesine raÄŸmen akredite alana girmesi nedenlerinden disiplin kuruluna gönderdiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, Fenerbahçe'nin HollandalÄ± golcüsü Robin van Persie'nin de rakip takÄ±m seyircilerine yönelik hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi belirtildi.

NazifoÄŸlu PFDK'ya gönderildi

Galatasaray Sportif AÅž Yöneticisi Levent NazifoÄŸlu, PFDK'ya sevk edilen isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübü Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynanan Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderen TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸinin NazifoÄŸlu'nu da hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±ndaki sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada ayrÄ±ca, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸan KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n da müsabaka isim listesinde yabancÄ± uyruklu futbolcularÄ±n TFF tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ sayÄ±dan fazla olmasÄ± nedeniyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi bildirildi.KasÄ±mpaÅŸa, Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± Adanaspor maçÄ±nÄ± 2-0 kaybetmiÅŸti.