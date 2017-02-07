BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi oyuncusunun anlaÅŸmasÄ±nÄ± 3 yÄ±l uzattÄ±

Tosic ile sÃ¶zleÅŸmesini yenileyen BeÅŸiktaÅŸ, Quaresma ile de 3 yÄ±l daha anlaÅŸmaya vardÄ±.

Transfer sezonunu verimli kullanan BeÅŸiktaÅŸ, iç transferde de hÄ±z kesmedi. Tosic ile sözleÅŸme uzatan BeÅŸiktaÅŸ, Quaresma ile de yeni mukavele imzaladÄ±. Siyah-BeyazlÄ±lar bu sözleÅŸmeyi borsaya bildirdi. Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Euro

2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Euro

2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Euro garanti ücret

AyrÄ±ca oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarda puan baÅŸÄ± 4.000 Euro ödeneceÄŸi açÄ±klandÄ±.