Ana Sayfa | SPOR 07/02/2017 19:59

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi oyuncusunun anlaÅŸmasÄ±nÄ± 3 yÄ±l uzattÄ±


Tosic ile sÃ¶zleÅŸmesini yenileyen BeÅŸiktaÅŸ, Quaresma ile de 3 yÄ±l daha anlaÅŸmaya vardÄ±.

Transfer sezonunu verimli kullanan BeÅŸiktaÅŸ, iç transferde de hÄ±z kesmedi. Tosic ile sözleÅŸme uzatan BeÅŸiktaÅŸ, Quaresma ile de yeni mukavele imzaladÄ±. Siyah-BeyazlÄ±lar bu sözleÅŸmeyi borsaya bildirdi. Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Euro

2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Euro

2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Euro garanti ücret

AyrÄ±ca oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarda puan baÅŸÄ± 4.000 Euro ödeneceÄŸi açÄ±klandÄ±. 

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Van Persie ile maÃ§ta gergin anlar yaÅŸayan Tosic ucuz yÄ±rttÄ±

BeÅŸiktaÅŸ - FenerbahÃ§e derbisinde Van Persie'ye yÃ¶nelik kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi nedeniyle maÃ§lardan men edilme durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak disiplin kurulu bu kararÄ± deÄŸiÅŸtirerek para cezasÄ± verdi.

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