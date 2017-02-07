Van Persie ile maÃ§ta gergin anlar yaÅŸayan Tosic ucuz yÄ±rttÄ±

BeÅŸiktaÅŸ - FenerbahÃ§e derbisinde Van Persie'ye yÃ¶nelik kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi nedeniyle maÃ§lardan men edilme durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak disiplin kurulu bu kararÄ± deÄŸiÅŸtirerek para cezasÄ± verdi.

Rakip futbolcu Van Persie'ye yönelik kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi nedeniyle üç, sonrasÄ±ndaki sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle de 1 maç men cezasÄ± tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Tosic, temsilcinin raporu doÄŸrultusunda tarihi cezadan kurtulmuÅŸ oldu. Oyundan ihraç olduktan sonra baÅŸkasÄ±nÄ±n akreditasyonun alarak, saha kenarÄ±na geldiÄŸi görüntülerde ortaya çÄ±kan Tosic için disiplin talimatÄ±nÄ±n 47'e 1a maddesi (baÅŸkasÄ±na ait akreditasyon kartÄ±nÄ± kullanÄ±lmasÄ±) minimum 8 maç men cezasÄ± ön görmesine karÅŸÄ±lÄ±k TFF, SÄ±rp futbolcuyu bu madde yerine 95'e 2 maddesi kapsamÄ±nda disiplin kuruluna sevk ederek sadece 5 bin TL'lik bir para cezasÄ± tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

8 MAÇ YERÄ°NE 5 BÄ°N TL

Van Persie'nin görüntüden sevk edilmesine karÅŸÄ±lÄ±k Tosic'in baÅŸkasÄ±na ait akreditasyon kartÄ± konusunda görüntüden sevk edilmemesi beraberinde ciddi tartÄ±ÅŸmalarÄ± getirirken; SÄ±rp futbolcunun 8 ile 24 maç men cezasÄ± yerine 5 bin TL ile 60 bin TL arasÄ±nda kalmasÄ± kafalarda soru iÅŸareti bÄ±raktÄ±.