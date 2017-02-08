BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi ABD'ye giden Demba Ba'yÄ± TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan ve Mart ayÄ±na kadar Los Angeles'ta bulunmayÄ± planlayan Demba Ba'yÄ± TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Demba Ba, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± imza töreninin ardÄ±ndan ABD’ye hareket etmiÅŸti. Tedavisini mart ayÄ±na kadar Los Angeles'da sürdürmeyi planlayan yÄ±ldÄ±z futbolcu, siyah beyazlÄ±lar tarafÄ±ndan Ä°stanbul'a davet edildi.Yönetimin bu kararÄ± alma sebebi ise teknik heyet ve saÄŸlÄ±k kurulunun Demba Ba için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor. Kurul, Senegalli oyuncunun temmuz ayÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± sol bacak kaval kemiÄŸi kÄ±rÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamen iyileÅŸtiÄŸini ve ortopedik bir sorunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Kondisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veren yÄ±ldÄ±z oyuncunun eski fiziki durumuna ulaÅŸacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Mart ayÄ± içinde sahalara dönmesi planlanan Ba'nÄ±n Türkiye'de yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nda olacaÄŸÄ± ve sahalara dönüÅŸ tarihinin daha erkene çekileceÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun tedavisine BeÅŸiktaÅŸ tesislerinde devam etmesinin takÄ±ma uyum süreci bakÄ±mÄ±ndan da olumlu olacaÄŸÄ± görüÅŸüne varÄ±ldÄ±. Yönetim bu rapor doÄŸrultusunda Demba Ba'nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ABD yerine Ä°stanbul'da devam etmesinin daha iyi olacaÄŸÄ±na karar verdi.