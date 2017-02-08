Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 08:13

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi ABD'ye giden Demba Ba'yÄ± TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Demba Ba

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan ve Mart ayÄ±na kadar Los Angeles'ta bulunmayÄ± planlayan Demba Ba'yÄ± TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Demba Ba, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± imza töreninin ardÄ±ndan ABD’ye hareket etmiÅŸti. Tedavisini mart ayÄ±na kadar Los Angeles'da sürdürmeyi planlayan yÄ±ldÄ±z futbolcu, siyah beyazlÄ±lar tarafÄ±ndan Ä°stanbul'a davet edildi.Yönetimin bu kararÄ± alma sebebi ise teknik heyet ve saÄŸlÄ±k kurulunun Demba Ba için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor. Kurul, Senegalli oyuncunun temmuz ayÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± sol bacak kaval kemiÄŸi kÄ±rÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamen iyileÅŸtiÄŸini ve ortopedik bir sorunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Kondisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veren yÄ±ldÄ±z oyuncunun eski fiziki durumuna ulaÅŸacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Mart ayÄ± içinde sahalara dönmesi planlanan Ba'nÄ±n Türkiye'de yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nda olacaÄŸÄ± ve sahalara dönüÅŸ tarihinin daha erkene çekileceÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun tedavisine BeÅŸiktaÅŸ tesislerinde devam etmesinin takÄ±ma uyum süreci bakÄ±mÄ±ndan da olumlu olacaÄŸÄ± görüÅŸüne varÄ±ldÄ±. Yönetim bu rapor doÄŸrultusunda Demba Ba'nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ABD yerine Ä°stanbul'da devam etmesinin daha iyi olacaÄŸÄ±na karar verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Atiba transferi iÃ§in seferber oldular

ABD'li Major League Soccer takÄ±mÄ± BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan Atiba iÃ§in Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±.


Manchester United'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± tÃ¼m parasÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±

Manchester United'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Paul Pogba Ä°ngiltere'de tabir-i caizse saray yavrusu satÄ±n aldÄ±.

Robin van Persie

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi Persie'yi mahkemeye veriyor

Siyah beyazlÄ± yÃ¶netim FenerbahÃ§e'nin HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Robin van Persie'yi mahkemeye veriyor