Dev derbiye bilet bulamayÄ±nca aÃ§Ä±k tribÃ¼nden tÄ±rmanÄ±p stada girmiÅŸler

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±ndan Ã¶nce bilet bulamayan iki genÃ§ gece yarÄ±sÄ± stada gizlice girmiÅŸ

OlaylÄ± geçen derbiye bilet bulamayan iki BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± maçtan bir önceki gece 04.00’te eski açÄ±k tribünden tÄ±rmanarak Vodafone Arena StadÄ±'na gizlice girdi.

Fenerbahçe’nin kupa derbisinde BeÅŸiktaÅŸ’Ä± yendiÄŸi maça bilet bulamayan iki fanatik BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Onur C.(23) ile Süleyman T. (17) stada tribün duvarÄ±ndan tÄ±rmanarak girince Ä°stanbul polisi alarma geçti.

Cumartesi günü saat 23.00’te BeÅŸiktaÅŸ’ta buluÅŸan iki arkadaÅŸ, stada girmek için plan yaptÄ±. Ä°ki taraftar pazar saat 04.00’te Vodafone Arane StadÄ±’nÄ±n eski açÄ±k tribününden gizlice stada girdi.

Statta gezinen iki taraftar tribün koridorlarÄ±nda bulunan brandanÄ±n altÄ±na girerek saklandÄ±. Maç saatine kadar burada saklanarak maçÄ± izlemeyi planlayan iki taraftar uyuya kalÄ±nca planlarÄ± altüst oldu.

Derbiye bilet bulamadÄ±lar, gece tÄ±rmanÄ±p stada girdiler

MAÇI Ä°ZLEYECEÄžÄ°Z DÄ°YE ÇILGINLIK YAPTIK

Ä°ki kiÅŸinin gizlice stada girdiÄŸini fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. BeÅŸiktaÅŸ’ta 2 ay önce yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± güvenlik önlemlerini artÄ±ran polis alarma geçti.StadÄ±n her yerini arayan polisler tam 4 saat sonra iki taraftarÄ± brandanÄ±n altÄ±nda uyurken buldu. Günü nezarette geçiren iki taraftar hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±k, Spor ve Åžiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan ‘yasak alanlara girmek’ suçlarÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°stanbul Adalet SarayÄ±’na gelerek savcÄ±lÄ±kta ifade veren Onur C., “Fanatik BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±yÄ±m. MaçÄ± izleyeceÄŸiz diye bir çÄ±lgÄ±nlÄ±k yaptÄ±k ama günü nezarette geçirdik, MaçÄ± da izleyemedik. Fenerbahçe de galip geldi” diye konuÅŸtu. Konuyla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlayan savcÄ±lÄ±k, gizlice stada girerek sabahlayan Onur C. ile Süleyman T.’yi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±.