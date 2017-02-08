BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi Persie'yi mahkemeye veriyor

Siyah beyazlÄ± yÃ¶netim FenerbahÃ§e'nin HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Robin van Persie'yi mahkemeye veriyor

BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan maçta tansiyonun yükselmesinden ezeli rakiplerinin HollandalÄ± futbolcusu Robin van Persie'yi sorumlu tutan siyah-beyazlÄ±lar, hem TFF hem de mahkeme yoluyla hak arama kararÄ± aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n HollandalÄ± oyuncuyu; taraftara dil çÄ±karmasÄ±, Tosic'e elini ÅŸortuna sokarak hareket ve maç boyunca devam eden provokatif davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle 6222 SayÄ±lÄ± Sporda Åžiddet ve DüzensizliÄŸin Önlenmesine Dair Kanunla dava etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SUÇU VARSA GÜNEÅž DE CEZA ALSIN!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sürecini kulübün hukukçularÄ± ve yöneticiler nezdinde yakÄ±n takibe almaya hazÄ±rlanan siyah-beyazlÄ±larÄ±n, "Gerek saha içi, gerekse saha dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanan gerginliklerde kimin payÄ± varsa ortaya çÄ±karÄ±lsÄ±n, hiçbir ÅŸeyin üzeri örtülmesin. Suçu varsa teknik direktörümüz Åženol GüneÅŸ de ceza alsÄ±n" yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± sergiledikleri ifade edildi. Yöneticilerin, yaÅŸananlarda Robin van Persie'yi provokatif davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle sorumlu tutarken, bazÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncularÄ± da tuzaÄŸa düÅŸerek provokasyona gelmiÅŸ olmalarÄ± nedeniyle eleÅŸtirdikleri belirtildi.

DÄ°LDEN SEVK YOK

Van Persie taraftara yönelik 'F... off' sözlerinden dolayÄ± 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Mevcut görüntüleri izleyen TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan diÄŸer ek görüntüleri de istedi. Bu görüntülerin de izlenmesinin ardÄ±ndan Robin Van Persie'nin el hareketi ile ilgili net bir görüÅŸe varÄ±lamadÄ±.