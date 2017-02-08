Manchester United'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± tÃ¼m parasÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±

Manchester United'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Paul Pogba Ä°ngiltere'de tabir-i caizse saray yavrusu satÄ±n aldÄ±.

Manchester United yÄ±ldÄ±zÄ±, Ä°talyan devleri Juventus'tan 89 milyon pound'luk geçiÅŸten bu yana geçtiÄŸimiz altÄ± ay boyunca Lowry Hotel'de yaÅŸÄ±yordu. Ancak uzun süren gayrimenkul aramasÄ± sonucunda FransÄ±z futbolcu, Cheshire'daki beÅŸ yatak odalÄ± modern binada yaÅŸÄ±yor ve bu da biraz pazarlÄ±k yaparak 3.49 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro seviyesine inmeyi baÅŸardÄ±... Evin bir tarafÄ±nda dolaÅŸan geniÅŸ bir mutfak, yemekhaneye ve yemek yerinde bol miktarda çalÄ±ÅŸma alanÄ±na sahip. Ä°çinde yüzme havuzu, buhar odasÄ± ve bilardo salonu bulunan 5 odalÄ± ev modern mimarisiyle de göz kamaÅŸtÄ±rÄ±yor...

Ä°ÅŸte evden bazÄ± kareler: