Paraguay'Ä±n efsane kalecisinin son halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Paraguay'Ä±n efsane kalecisi Jose Luis Chilavert'in aÅŸÄ±rÄ± kilolu hali sevenlerini Ã¼zÃ¼yor.

MuhteÅŸem sol ayaÄŸÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± frikik golleriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Paraguay'Ä±n efsane kalecisi Jose Luis Chilavert'in son halini görenler adeta ÅŸaÅŸkÄ±na döndü.Kariyerinde Real Zaragoza, Velez Sarsfield ve Strasbourg gibi takÄ±mlarda forma giyen ve baÅŸarÄ±larla dolu futbol kariyerine 2004 yÄ±lÄ±nda nokta koyan efsane eldiven, özel maçta kalede görüntülendi.IFFHS tarafÄ±ndan tam 3 kez en iyi kaleci seçilen eski ParaguaylÄ± file bekçisinin aÅŸÄ±rÄ± kilo aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Ä°ÅŸte kalecinin son hali: