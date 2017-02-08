Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 11:27

Paraguay'Ä±n efsane kalecisinin son halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor


Paraguay'Ä±n efsane kalecisi Jose Luis Chilavert'in aÅŸÄ±rÄ± kilolu hali sevenlerini Ã¼zÃ¼yor.

MuhteÅŸem sol ayaÄŸÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± frikik golleriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Paraguay'Ä±n efsane kalecisi Jose Luis Chilavert'in son halini görenler adeta ÅŸaÅŸkÄ±na döndü.Kariyerinde Real Zaragoza, Velez Sarsfield ve Strasbourg gibi takÄ±mlarda forma giyen ve baÅŸarÄ±larla dolu futbol kariyerine 2004 yÄ±lÄ±nda nokta koyan efsane eldiven, özel maçta kalede görüntülendi.IFFHS tarafÄ±ndan tam 3 kez en iyi kaleci seçilen eski ParaguaylÄ± file bekçisinin aÅŸÄ±rÄ± kilo aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Ä°ÅŸte kalecinin son hali: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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