Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 11:46

Mehmet Topal'dan Caner Erkin'e derbi sonrasÄ± ÅŸok telefon


FenerbahÃ§eli Mehmet Topal, derbi sonrasÄ±nda Caner Erkin'i arayarak kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe derbisinde yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan A Milli futbolcular hem olaylarÄ± konuÅŸmak hem de gerilimi bitirmek için telefon diplomasisine girdi. Vodafone Arena'daki maç sonrasÄ± Fenerbahçeli futbolcularÄ±n en çok tepkisini çeken hareket maçta kadroda olmamasÄ±na raÄŸmen olaylara karÄ±ÅŸan Caner Erkin'in, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Robin van Persie'nin yanÄ± sÄ±ra teknik direktör Dick Advocaat'a hakaret etmesiydi. F.Bahçeli futbolcular, "Caner'le bunca yÄ±l beraber oynadÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ± çok yanlÄ±ÅŸtÄ±. Üstelik olaylarÄ±n içinde yer almayan babasÄ± yaÅŸÄ±ndaki adama küfretti" ifadelerini kullandÄ±lar. Bunun üzerine Mehmet Topal'Ä±n Caner Erkin'le bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiÄŸi ve "Biz seninle takÄ±m arkadaÅŸÄ± deÄŸil miydik? Neden olaylarÄ±n baÅŸrolünde yer aldÄ±n? Ä°ki futbolcunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimi büyütmek yerine bizim de dostumuz olarak yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olman gerekirdi" ifadelerini kullandÄ±. Caner'in ise Topal'a, "Van Persie'nin yaptÄ±klarÄ± hepimizi gerdi, sakin düÅŸününce hepimiz üzülüyoruz" ÅŸeklinde yanÄ±t verdiÄŸi öÄŸrenildi. 

Kaynak: Sabah

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