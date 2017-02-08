Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 13:39

Michael Schumacher hakkÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ haberi eski menajeri verdi


Michael Schumacher'in eski menajeri olan Flavio Briatore, kayaÄŸa giden sporcudan haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± bu durumunda kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.

Michael Schumacher'in eski menajeri Flavio Briatore, yÄ±ldÄ±z ismin durumunun kaygÄ± verici olduÄŸunu söyledi. Formula 1'de elde ettiÄŸi yedi ÅŸampiyonlukla efsane olan Michael Schumacher, bunlarÄ±n ilk ikisini Benetton takÄ±mÄ±yla 1994-95 senelerinde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Flavio Briatore, "BildiÄŸim sadece Jean Todt ve Felipe Massa'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar. Bunun ötesinde bir ÅŸey bilmiyorum. Ne iyi ne de kötü bir haberimiz yok. bu da iyi deÄŸil. Haberimiz olmamasÄ± demek haberlerin kötü olduÄŸu anlamÄ±na geliyor" diye konuÅŸtu. O dönem Ä°talyan ekibinde Schumacher'in menajeri olan ve kendisine en yakÄ±n kiÅŸi olan Briatore, Alman eski pilotun ailesinin, kendisinin Schumacher'in yanÄ±na gitme isteklerini geri çevirdiÄŸini dile getirdi. AyrÄ±ca durumuyla ilgili kendisine bilgi vermediklerini de ekledi.

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