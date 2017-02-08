Galatasaray Kayserispor maÃ§Ä±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmazsa Riekerink'i gÃ¶nderecek

Galatasaray yÃ¶netimi Riekerink konusunda karara vardÄ±. Kayserispor maÃ§Ä±ndan 3 puan Ã§Ä±kartmazsa Riekerink gidecek yerine, Tugay KerimoÄŸlu - RaÅŸit Ã‡etiner ikilisi gelebilir.
Türkiye KupasÄ±'nda BaÅŸakÅŸehir yenilgisiyle sabrÄ± taÅŸan GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n teknik direktörleri Riekerink'i istifaya davet etmesinin ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetimde gözler Kayserispor maçÄ±na çevrildi. Galatasaray'da Riekerink'in Kayserispor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gönderilmesi halinde B planÄ± hazÄ±r. Yönetim, Tugay KerimoÄŸlu-RaÅŸit Çetiner ikilisini göreve getirecek. Galatasaray camiasÄ±nÄ±n iki önemli isminin göreve hazÄ±r olduklarÄ± ifade edildi.