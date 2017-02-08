Ronaldinho Ä°stanbul'da yediÄŸi yemekleri fantastik buldu

YÄ±ldÄ±z futbolcu Ronaldinho, Ä°stanbul ziyaretinde yediÄŸi yemekleri Ã§ok beÄŸendiÄŸini belirterek, "Bu kadarÄ±nÄ± beklemiyordum." dedi.

Spor okulu açmak için Ä°stanbul'da bulunan BrezilyalÄ± ünlü futbolcu Ronaldinho, önceki gün Etiler'deki Hatay Medeniyetler SofrasÄ±'nda yemek yedi. Hatay mutfaÄŸÄ±ndan lezzetleri tadan Ronaldinho, ÅŸeflerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÅŸovlara hayran kaldÄ±. Ünlü futbolcu, yemekte cep telefonuyla her anÄ± kaydetti. Etler, tatlÄ±lar, pideler ve mezelerin üzerine isminin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce çok ÅŸaÅŸÄ±ran BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, yemekten sonra çay da içti. Yerel lezzetlerle ziyafet çeken Ronaldinho, "Yemekler fantastik! Güzel olduÄŸunu söylemiÅŸlerdi ama bu kadarÄ±nÄ± beklemiyordum. MuhteÅŸem yemekler yedim" diye konuÅŸtu. Ronaldinho'ya eÅŸlik eden menajer Ümit Akbulut, ünlü futbolcunun 'Survivor'a katÄ±lacaÄŸÄ± haberiyle ilgili açÄ±klama yaptÄ±: "Acun IlÄ±calÄ±'dan davet geldi. Dominik'te 'Survivor'Ä± ziyaret edebiliriz."