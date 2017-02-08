Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 14:26

Ronaldinho Ä°stanbul'da yediÄŸi yemekleri fantastik buldu


YÄ±ldÄ±z futbolcu Ronaldinho, Ä°stanbul ziyaretinde yediÄŸi yemekleri Ã§ok beÄŸendiÄŸini belirterek, "Bu kadarÄ±nÄ± beklemiyordum." dedi.

Spor okulu açmak için Ä°stanbul'da bulunan BrezilyalÄ± ünlü futbolcu Ronaldinho, önceki gün Etiler'deki Hatay Medeniyetler SofrasÄ±'nda yemek yedi. Hatay mutfaÄŸÄ±ndan lezzetleri tadan Ronaldinho, ÅŸeflerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÅŸovlara hayran kaldÄ±. Ünlü futbolcu, yemekte cep telefonuyla her anÄ± kaydetti. Etler, tatlÄ±lar, pideler ve mezelerin üzerine isminin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce çok ÅŸaÅŸÄ±ran BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, yemekten sonra çay da içti. Yerel lezzetlerle ziyafet çeken Ronaldinho, "Yemekler fantastik! Güzel olduÄŸunu söylemiÅŸlerdi ama bu kadarÄ±nÄ± beklemiyordum. MuhteÅŸem yemekler yedim" diye konuÅŸtu. Ronaldinho'ya eÅŸlik eden menajer Ümit Akbulut, ünlü futbolcunun 'Survivor'a katÄ±lacaÄŸÄ± haberiyle ilgili açÄ±klama yaptÄ±: "Acun IlÄ±calÄ±'dan davet geldi. Dominik'te 'Survivor'Ä± ziyaret edebiliriz."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Galatasaray Kayserispor maÃ§Ä±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmazsa Riekerink'i gÃ¶nderecek

Galatasaray yÃ¶netimi Riekerink konusunda karara vardÄ±. Kayserispor maÃ§Ä±ndan 3 puan Ã§Ä±kartmazsa Riekerink gidecek yerine, Tugay KerimoÄŸlu - RaÅŸit Ã‡etiner ikilisi gelebilir.


Michael Schumacher hakkÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ haberi eski menajeri verdi

Michael Schumacher'in eski menajeri olan Flavio Briatore, kayaÄŸa giden sporcudan haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± bu durumunda kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.


Mehmet Topal'dan Caner Erkin'e derbi sonrasÄ± ÅŸok telefon

FenerbahÃ§eli Mehmet Topal, derbi sonrasÄ±nda Caner Erkin'i arayarak kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.