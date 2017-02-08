FenerbahÃ§eli futbolculardan Caner Erkin'e yÃ¶nelik tepki Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor

FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat'a yÃ¶nelik kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi iddia edilen Caner Erkin'e eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± tepki gÃ¶sterdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenerek yoluna devam etti etmesine ama derbide yaÅŸanan olaylarÄ±n yankÄ±larÄ± bitmek tükenmek bilmiyor... Özellikle Vodafone Arena'da devre arasÄ±nda soyunma odasÄ± koridorlarÄ±ndaki kapÄ±ÅŸmanÄ±n perde arkalarÄ±yla ilgili iddialar her gün gündeme geliyor.Ä°ÅŸte bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre eski Fenerli, yeni BeÅŸiktaÅŸlÄ± Caner Erkin soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda ilk önce Robin van Persie'ye küfürler yaÄŸdÄ±rÄ±r. SarÄ±-Lacivertli oyuncularÄ±n birçoÄŸu sesini çÄ±karmazken Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Caner'i yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±r.Ancak hÄ±zÄ±nÄ± alamayan Caner yine kendisini sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan teknik direktör Dick Advocaat'a da küfürler yaÄŸdÄ±rÄ±nca SarÄ±-Lacivertli futbolcular çileden çÄ±kardÄ±. SarÄ± lacivertlilerin özellikle Türk yÄ±ldÄ±zlarÄ± eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n üzerine yürüyerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±lar:

"Sen ne yapÄ±yorsun?"

"Bu camianÄ±n ekmeÄŸini yedin."

"EkmeÄŸini yediÄŸin camiaya böyle saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapÄ±lÄ±r mÄ±?"

"Kendinden utan."

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Fenerbahçeli futbolcularÄ±n Vodafone Arena'da oynanacak lig maçÄ±nda forma giymesi halinde Caner Erkin'in elini sÄ±kmayarak protesto edecekleri öÄŸrenildi.