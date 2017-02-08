Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 19:32

Krasnodar FenerbahÃ§e maÃ§Ä± biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Krasnodar-FenerbahÃ§e

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Krasnodar ve FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Åžubat PerÅŸembe günü Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maçÄ±n biletleri, yarÄ±n satÄ±ÅŸa çÄ±kacak.SarÄ±-lacivertli kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, Rusya'daki maçÄ± izlemeye gidecek taraftarlarÄ±n, Ülker StadÄ± Maraton Tribünü altÄ±nda bulunan kombine satÄ±ÅŸ bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgileriyle bilet temin edebilecekleri bildirildi.Fenerbahçe taraftarÄ± için deplasman tribünü bilet fiyatÄ±nÄ±n 7 avro olduÄŸu kaydedildi.

 
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