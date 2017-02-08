Ana Sayfa | SPOR 08/02/2017 19:44

Galatasaray'a Kayserispor maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ã§ifte mÃ¼jde

Galatasaray

12 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ Kayserispor maÃ§Ä± Ã¶ncesi Galatasaray'da iki Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Spor Toto Süper Lig'de 12 Åžubat Pazar günü Türk Telekom Arena'da Kayserispor'u aÄŸÄ±rlayacak Galatasaray'da Selçuk Ä°nan'dan gelen haberler yüzleri güldürdü. Medipol BaÅŸakÅŸehir'le oynanan Ziraat Türkiye KupasÄ± maçÄ±nda sakatlanan milli futbolcunun tedavisinin olumlu gittiÄŸi belirtildi.

Hafta sonuna doÄŸru uygulanacak testlerde olumlu sonuç alÄ±nÄ±rsa, Selçuk Ä°nan'Ä±n pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Kayserispor maçÄ±nda görev alma ihtimali artacak.

SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar’da aynÄ± maçta sakatlanan Wesley Sneijder ve Lionel Carole’un tedavileri de sürüyor. Carole’ün pazar günkü Kayserispor maçÄ±nda oynama ihtimali oldukça düÅŸük. Sneijder ise bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçÄ±nda da yer alamayabilir.

Galatasaray'da futbolculara olan borç da ödendi

Galatasaray'da ÅŸubat ayÄ± OlaÄŸan Divan Kurulu bugün yapÄ±lÄ±rken, baÅŸkan Özbek'in kulübün kasasÄ±na giren 342 milyon TL'yi açÄ±klamasÄ± yüzleri güldürdü. Kasaya giren sÄ±cak paradan futbol takÄ±mÄ± da olumlu yönde etkilendi

Galatasaray'da Dursun Özbek'in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± "342 milyon TL müjdesi" etkisini kÄ±sa sürede gösterdi. Kasaya giren sÄ±cak para sayesinde futbolculara olan borç da ödenmiÅŸ oldu. Gelen paranÄ±n 5 milyon euroluk (yaklaÅŸÄ±k 20 milyon TL) bölümünün futbolculara ödendiÄŸi ve ÅŸu an için futbol takÄ±mÄ±na borç kalmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. 

 

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