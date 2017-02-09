Ana Sayfa | SPOR 09/02/2017 09:43

GalatasaraylÄ± Sneijder Rizespor maÃ§Ä±nda oynayacak mÄ±

Sneijder

Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda sakatlanan Sneijder'Ä±n Rizespor maÃ§Ä±na yetiÅŸip yetiÅŸmeyeceÄŸi belli oldu

SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ derbisine yetiÅŸip yetiÅŸmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lan Sneijder için saÄŸlÄ±k heyetinin uyguladÄ±ÄŸÄ± tedavi programÄ± sonuç verdi. Tecrübeli oyuncu, gelecek haftaki Rize maçÄ±na kadar tam hazÄ±r hale gelecek. HollandalÄ±'nÄ±n Rize deplasmanÄ±nda forma giymesi ise bu haftaki Kayserispor mücadelesinde 10 numara pozisyonunda oynayacak ismin performansÄ±na baÄŸlÄ±.

 
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