Ana Sayfa | SPOR 09/02/2017 13:33

Kendi etti kendi buldu 4 maÃ§tÄ±r sahaya Ã§Ä±kamÄ±yor


Borussia Dortmund'ta oynayan ve son 4 lig maÃ§Ä±na katÄ±lamayan Emre Mor'un agresif tavÄ±rlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yedeÄŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan milli yÄ±ldÄ±z Emre Mor, dün geceden sonra hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Son 3 lig maçÄ±nda kadroya dahi alÄ±nmayan Emre Mor, Borussia Dortmund'un Almanya KupasÄ±'nda Herhta Berlin'le oynadÄ±ÄŸÄ± mücadelede de görev yapmadÄ±. Emre Mor'un A Milli TakÄ±m ve Dortmund formasÄ± altÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± son maçlardaki agresif tavÄ±rlarÄ±nÄ±n bu tercihte etkili olduÄŸu belirtildi.

 

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